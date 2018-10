später lesen Basketball-Bundesliga ALBA Berlin lässt Aufsteiger Crailsheim keine Chance FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

Zwei Tage nach der ersten Saisonpleite im Eurocup in Zagreb hat ALBA Berlin wieder einen Erfolg gefeiert. Am Freitagabend siegten die Berliner in eigener Halle in der Basketball-Bundesliga gegen Aufsteiger HAKRO Merlins Crailsheim klar mit 115:76 (53:31). dpa