Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat vorzeitig den Sprung ins Finale des Eurocups geschafft. Am Freitagabend gewannen die Berliner auch die zweite Halbfinal-Partie bei Morabanc Andorra mit 87:81 (51:42). dpa

Damit entschieden sie die Best-of-Three-Serie mit 2:0 für sich. Erst zum zweiten Mal gelang einem deutschen Team der Sprung in das Finale dieses Wettbewerbs. Zuletzt 2010 – damals war es ebenfalls ALBA. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 21 und Rokas Giedraitis mit 14 Punkten.

Die Berliner erwischten in der temporeichen Partie offensiv einen guten Start, machten gleich den ersten Korb. In der Defensive agierte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses allerdings das eine oder andere Mal noch zu sorglos. So kamen die Gastgeber zu oft zu zweiten Chancen. Doch auch sie leisteten sich zu viele Ballverluste. Mitte des ersten Viertels konnte ALBA die Führung auf 17:12 ausbauen.

Im zweiten Abschnitt hatten die Berliner dann vermehrt unter dem Korb Probleme und Andorra kam wieder auf einen Punkt heran (32:33). Doch ALBA wurde nicht nervös und setzte sich anschließend wieder ab. Tim Schneider besorgte in der 17. Minute erstmalig eine zweistellige Führung (44:33). In der zerfahrenen Partie machten die Berliner in dieser Phase deutlich weniger Fehler als die Gastgeber.

Doch nach dem Seitenwechsel riss bei ALBA einmal mehr der Faden. Nach knapp vier Minuten lag das Team plötzlich 53:54 hinten. Doch auch dieses Mal blieb ALBA unbeeindruckt und zog zu Beginn des letzten Viertels auf 16 Zähler davon (81:65). Andorra kam mit einem 12:0-Lauf aber auf zwei Punkte noch einmal heran (81:83). Doch in der Schlussminute bewies Giedraitis starke Nerven und machte die entscheidenden letzten vier Punkte.

Die Eurocup-Gruppen in der Übersicht

ALBA Berlin Kader