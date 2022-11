Basketball : Alba Berlin verliert Euroleague-Heimspiel gegen Bayern

Berlin Alba Berlin hat das erste Kräftemessen der Basketball-Saison gegen den großen Rivalen Bayern München verloren. Der deutsche Meister verlor das intensive Duell der Euroleague in eigener Halle 77:79 (39:45).

Beste Berliner Werfer vor 8556 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof war Jaleen Smith mit 20 Punkten. Für die Münchner trafen Andreas Obst und Augustine Rubit (je 14 Zähler) am besten.