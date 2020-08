Corona-Krise : Alba-Boss Baldi über Zukunft: „Brauchen ein neues Denken“

Berlin Geschäftsführer Marco Baldi von Basketball-Meister Alba Berlin glaubt nicht an eine Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Zeit.

Auch Alba sieht sich mit vielen offenen Fragen konfrontiert. „Haben wir nur einen Zuschauer? Oder gar keinen? 5000 oder 10 000? Es gibt so viele ungeklärte Dinge, Unsicherheiten, wie nie zuvor“, sagte der 58-Jährige: „Es wird viel Flexibilität gefordert sein, das umfasst die Bereitschaft, normiertes Denken zu ändern.“ Derzeit soll die Saison in der Euroleague im Oktober, in der Bundesliga im November starten.