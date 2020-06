BBL-Turnier in München : Alba deklassiert Göttingen - Halbfinale schon fast sicher

BBL-Turnier in München

München Alba Berlin gelingt zum Auftakt der K.o.-Runde beim Geisterturnier in München ein hoher Pflichtsieg. Gegen die BG Göttingen ist damit der Einzug ins Halbfinale so gut wie sicher. Doch der Manager warnt vor Nachlässigkeiten.

Der Pokalsieger bezwang im Viertelfinal-Hinspiel den Außenseiter BG Göttingen mit 93:68 (52:29) und bleibt bei den Geisterpartien im Münchner Audi Dome ungeschlagen. Alba-Aufbauspieler Peyton Siva lieferte mit 15 Zählern und fünf Vorlagen eine überzeugende Vorstellung, insgesamt punkteten fünf Berliner zweistellig. Das Weiterkommen sollte für Alba im Rückspiel am Samstag (20.30 Uhr) nur noch Formsache sein. In der K.o.-Runde werden die Ergebnisse beider Partien addiert.

„Wir müssen das zweite Spiel auf jedem Fall mit allem, was wir haben, angehen“, sagte Geschäftsführer Marco Baldi der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich werden wir in die nächste Runde kommen, das ist glaube ich jedem klar. Aber man kann durch solche Spiele auch was verlieren - nicht resultatmäßig, aber die Form, das Aufstrebende. Deshalb müssen wir sehr behutsam sein.“