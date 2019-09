Basketball : Alba müht sich ins Pokal-Viertelfinale

Berlin Im ersten Pflichtspiel der Saison klappte bei den Basketballern von Alba Berlin längst noch nicht alles so wie im Training.

Nur mit sehr viel Mühe und dank einer deutlichen Leistungssteigerung im Schlussviertel setzten sich die Berliner beim Pokal-Auftakt gegen s.Oliver Würzburg mit 92:81 durch und schafften damit den Sprung ins Viertelfinale. „Wir sind noch nicht voll im Rhythmus“, sagte Alba-Coach Aito Reneses, dessen Team am ersten Bundesliga-Spieltag spielfrei hatte. Erst am Mittwoch greift der Vize-Meister gegen Vechta ins Liga-Geschehen ein.

„Zu trainieren, wie wir es bis zuletzt getan haben, ist die eine Sache, aber in den Spielrhythmus zu kommen, eine ganz andere“, sagte Reneses. Die Berliner sind damit weiter in drei Wettbewerben dabei, die Belastung wird angesichts von 32 BBL-Spielen und sogar 34 Partien in der Euroleague riesig für die Hauptstädter. „Ich freue mich natürlich über den Sieg, auch wenn das noch mehr Spiele in unserem vollen Spielplan bedeutet“, sagte der 72 Jahre alte Coach des Pokalfinalisten der Vorsaison.