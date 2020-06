Basketball-Meisterturnier : Alba setzt in Playoffs auf Teamgeist

München Nach einer makellosen Vorrunde setzt Mitfavorit Alba Berlin in den Playoffs des Basketball-Meisterturniers auf seine Teamchemie. Die Hauptstädter gewannen bislang alle vier Partien und präsentierten sich beim hochklassigen 97:89 gegen Ludwigsburg in Topform.

Mit Beginn der K.o.-Phase am Mittwoch werden nun nach Ansicht von Berlins Geschäftsführer Marco Baldi auch emotionale Aspekte entscheidend. „Mentalität spielt in so einer gedrängten Phase eine wichtige Rolle“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, dass die Teams am Ende vorne sein werden, die in der Lage sind, ihre Geschlossenheit über das Turnier zu entwickeln.“