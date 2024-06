Basketball Alba-Sorgen wachsen: Gegen Bayern und eigenen Körper

Ehe die beiden befreundeten Trainer Laso und Gonzalez am späten Samstagabend plaudernd in den VIP-Bereich des BMW Parks verschwanden, wurde sie noch gefragt, was sie denn vor Spiel zwei noch ändern oder adaptieren müssten. Alba-Coach Gonzales lächelte daraufhin und sagte: „Playoffs sind wie ein Katz-und-Maus-Spiel.“ Vor allem wegen der prekären Personallage muss Alba fürchten, in der neuen Woche von den hungrigen Bayern gefressen zu werden.