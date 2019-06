Zweites BBL-Finalspiel : ALBA will „kühlen Kopf“ bewahren - FC Bayern nachlegen

ALBA will „kühlen Kopf“ bewahren - FC Bayern nachlegen

Die ALBA-Spieler haben zum zweiten Finalspiel die Bayern in Berlin zu Gast. Foto: Matthias Balk.

München/Berlin Vor dem so wichtigen zweiten Finalspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen den FC Bayern München demonstriert ALBA Berlin Gelassenheit.

„Es ist eine Best-of-Five-Serie, in der noch überhaupt nichts verloren ist“, sagte ALBA-Center Johannes Thiemann vor dem Playoff-Heimspiel am heutigen Mittwoch (20.30 Uhr/Magenta Sport). „In Berlin zu gewinnen ist das einzige, was jetzt gilt.“