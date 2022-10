Basketball : „Alien“ mit 2,23 Meter: Ein Franzose macht die NBA verrückt

Levallois-Perret Victor Wembanyama gilt als größtes Basketball-Versprechen seit LeBron James. Der Franzose ist riesig, beweglich und kann herausragend werfen. Auch in Deutschland suchte er schon Rat.

LeBron James nennt Wembanyama „einen Alien“

Welches NBA-Team bekommt im Draft den Zuschlag?

So wird es im Juni 2023 auch für Wembanyama erwartet. Die ganz große Frage ist nur, welches Team bei der Verlosung im Mai den heißbegehrten Zuschlag erhält. Um die Liga langfristig ausgeglichen zu erhalten, werden schlechtere Teams in der sogenannten Draft-Lottery mit besseren Chancen versehen. Heißt konkret: Wer in dieser Spielzeit häufiger verliert, hat bessere Chancen auf Wembanyama. Das könnte im weiteren Verlauf der Saison zu skurrilen Szenen und Partien in der Hochglanzliga führen. Aber: selbst das schlechteste Team erhält nur eine Wahrscheinlichkeit von 14 Prozent auf den Top-Pick. Es braucht neben vielen Niederlagen auch Glück.

Der Ruhm hat Anfang Oktober noch einmal gewaltig zugenommen, als Wembanyama in zwei Vorbereitungsspielen in den USA überragte. Der Riese traf Dreier, blockte Würfe und bewegte sich so grazil über das Feld, als wäre 1,90 Meter und nicht 2,23 Meter. „Es ist eine große Ehre, dass so viele in so hohen Tönen von mir schwärmen“, sagte Wembanyama. Aber er habe noch nichts erreicht. Die NBA-Teams setzen auch eher darauf, was der Riese in Zukunft erreichen wird.