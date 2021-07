Olympische Sommerspiele : Australische Star-Basketballerin verzichtet auf Tokio-Start

Berlin Die australische Star-Basketballerin Liz Cambage verzichtet aus Sorge um ihre psychische Gesundheit auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Es mache ihr Angst, in der Corona-Blase ohne Unterstützung von Familie, Freunden und Fans zu sein. „Es ist kein Geheimnis, dass ich in der Vergangenheit mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte und in letzter Zeit wirklich besorgt war, in eine „Bubble“-Olympiade zu gehen. Das ist erschreckend für mich“, sagte Cambage und bekannte, im letzten Monat Panikattacken gehabt zu haben. Zudem habe sie nicht geschlafen und nicht gegessen.