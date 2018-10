Bamberg, Frankfurt, Bonn und Göttingen im Viertelfinale

Brose Bamberg hat durch ein 92:74 (51:37) gegen s.Oliver Würzburg das Viertelfinale des deutschen Pokals erreicht. dpa

Neben dem fünffachen Cupsieger haben auch die Telekom Baskets Bonn (89:69 bei den Eisbären Bremerhaven), die Fraport Skyliners aus Frankfurt (78:74 gegen ratiopharm Ulm) und überraschend die BG Göttingen (72:67 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg) ihre Achtelfinalspiele gewonnen. Titelverteidiger FC Bayern München trifft am Sonntag auf die Gießen 46ers.

Schnell entschieden war das Franken-Derby zwischen Bamberg und Würzburg. Mit 30:14 holte sich der frühere Serienmeister das erste Viertel und ließ die Gäste am Ende beim 92:74-Erfolg nicht mehr herankommen. Zum Auftakt der Bundesliga siegte Bamberg knapp mit 84:80 in Würzburg. Mit einem Lauf im dritten Durchgang (27:15) entschied Bonn die Partie in Bremerhaven und gewann 89:69.

Unerwartet kam der Einzug von Göttingen in die Runde der letzten Acht. Ludwigsburg führte am Ende des dritten Viertels bereits mit 16 Punkten, dann kamen die Niedersachsen. Göttingen entschied nicht nur das letzte Viertel mit 30:10 für sich, sondern gewann das Spiel mit 72:67. Frankfurt hatte gegen Ulm beim 78:74 mit dem Kanadier Brady Heslip (25 Zähler) den besten Schützen und mit Routinier Quantez Robertson in der Endphase den entscheidenden Faktor.

Das Viertelfinale findet am 22./23. Dezember statt. Der deutsche Pokalsieger wird seit dieser Saison in einem neuen Modus ermittelt. Mit Ausnahme der Aufsteiger Rasta Vechta und Hakro Merlins Crailsheim treten alle 16 Bundesligisten im Achtelfinale an.

