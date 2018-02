später lesen Basketball-EuroLeague Bamberg verliert in Istanbul Teilen

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat vor dem Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayern München am Sonntag einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri verlor in der EuropaLeague bei Fenerbahce Istanbul 69:77 (32:42) und liegt mit 8 Siegen bei 14 Niederlagen auf Platz 13 der Tabelle. In der Bundesliga muss Bamberg als Tabellenachter um den Einzug in die Play-offs bangen. Zuletzt gab es eine 75:81-Niederlage bei Alba Berlin.