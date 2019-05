BBL : Bamberg verliert Viertelfinalserie gegen Aufsteiger Vechta

Bamberg Der frühere Serienmeister Brose Bamberg ist in den Playoffs der Basketball-Bundesliga bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Von Anfang an entwickelte sich vor 5794 Zuschauern eine temporeiche, von Führungswechseln geprägte Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Mit vier Punkten Vorsprung ging es für Bamberg in die Halbzeit (46:42).