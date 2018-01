später lesen Basketball-EuroLeague Bamberg zurück im Play-off-Rennen FOTO: dpa, nar FOTO: dpa, nar Teilen

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat im Rennen um die Play-off-Plätze in der EuroLeague zurückgemeldet. Die Oberfranken gewannen am 18. Spieltag gegen Zalgiris Kaunas aus Litauen 93:86 (37:44) und verbuchten damit den ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Folge.