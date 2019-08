Hongkong-Krise : Basketball Bund ohne Sorge zur WM nach China

Hamburg Der Deutsche Basketball Bund (DBB) sieht in der Hongkong-Krise mit Protesten und der Androhung militärischer Gewalt aus China nahe des WM-Vorrundenspielorts Shenzhen kein Grund zur eigenen Beunruhigung.

„Wir haben keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Wir fühlen uns in Shenzhen total sicher und gut aufgehoben“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss der Deutschen Presse-Agentur beim Supercup in Hamburg gut zwei Wochen vor Beginn der WM in China. „Wir stehen in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft und tauschen uns aus, um die Gefahrenlage für uns dort einschätzen zu können. Wir sind dort sicher, wir wissen, was dort vor Ort passiert.“