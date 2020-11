Corona-Krise : Basketball-Bundesliga drohen erste Spielabsagen

Gießen Der Basketball-Bundesliga drohen bereits zum am ersten Spieltag die ersten Absagen.

Nach dpa-Informationen sind die für Samstag geplanten Partien zwischen medi Bayreuth und den Telekom Baskets Bonn sowie Jobstairs Gießen 46ers gegen Syntainics Mitteldeutscher BC gefährdet, weil es in beteiligten Teams Corona-Fälle gibt oder gab. Zuerst hatte das Fachmagazin „BIG - Basketball in Deutschland“ darüber berichtet. Die Liga will sich bis zum frühen Donnerstagnachmittag dazu äußern.