Basketball: Ein Wunschzettel und ein klares Ziel

Warum die Oberliga-Herren der MJC Trier aktuell am Tabellenende stehen, und was sich der Trainer nun wünscht. Marek Fritzen

Knapp vier Wochen vor Weihnachten hat Jens Holzhäuser schon mal einen Punkt auf seinem Wunschzettel ganz fett markiert. Genau genommen, ist es nicht nur sein Zettel, sondern auch der seines Teams, der Oberliga-Herren der MJC Trier. „Wenn ich es mir wünschen könnte“, sagt der 33-jährige MJC-Trainer, „dann sollten es aus den drei Spielen bis zur Weihnachtspause zwei Siege werden - oder sagen wir so: einer ist auf jeden Fall Pflicht“.

Es läuft nicht wirklich gut für die MJC-Herren in der Oberliga. Mit nur zwei Siegen aus neun Spielen klebt das Team auf dem letzten Tabellenplatz fest. Nur eins der vergangenen acht Spiele gewann die MJC, zuletzt setzte es im Heimspiel am Samstag eine 62:78-Niederlage gegen den Tabellenzweiten ASC Theresianum Mainz II. „Wir haben bisher wenig Konstanz in dieser Saison“, gesteht Trainer Holzhäuser im Gespräch mit dem TV. Das, so erzählt der gebürtigeTrierer, liege zum einen daran, dass die Mannschaft vor Saisonbeginn Qualität und Tiefe im Kader verloren habe.

Zum anderen plagten das Team massive Verletzungsprobleme. „Daher konnten bisher nur zwei Spieler alle Saisonspiele absolvieren.“ Hinzu komme, dass wichtige Nachwuchskräfte wie Aufbauspieler Finn Heyd oder Flügelspieler Nino Haas neben ihren Einsätzen für das Oberligateam auch noch für die Zweite in der Landesliga oder - wie Haas - ebenfalls noch für die U18 aktiv seien. Über Haas, der früher bereits für das JBBL-Team der Gladiators aktiv war, sagt Coach Holzhäuser: „Er ist für sein Alter schon sehr erfahren, kann sehr gut mit Druck umgehen.“ Außerdem verfüge Haas über einen „starken Wurf von außen“ sowie über eine sehr aggressive Eins-gegen-Eins-Verteidigung.

Ziel sei es, vermehrt auf junge Spieler zu setzen, betont Holzhäuser. „Sie müssen bei uns direkt viel Verantwortung übernehmen.“ Zu den Jungen gehört auch Finn Heyd gehört dazu. Der Bruder von Anouk Heyd, die für die MJC sowie die Spielgemeinschaft Saarlouis/Trier/Bitburg in der Frauen-Nachwuchsbundesliga aktiv ist, zählt zu den wichtigsten Spielern im MJC-Team. „Finn gibt immer Vollgas, hat einen sehr starken Zug zum Korb. Leider hat er für einen kleinen Spieler keinen so guten Wurf von außen, aber das entwickelt sich noch.“

FOTO: Sebastian Schwarz

FOTO: Sebastian Schwarz

Da die Mannschaft mit Antero Graser nur einen echten Center besitzt, hapert es oft am Spiel unter den Körben, wie Jens Holzhäuser berichtet. „Wir versuchen es zu oft von außen, lassen uns von physisch stärkeren Teams sehr oft vom Korb wegdrängen.“ Daher lautet die Devise: mit kleiner Aufstellung schnell und aggressiv zu spielen. Da mit dem Trimmelter SV, der sein Team zurückgezogen hat, bereits ein Abstiegsplatz vergeben ist, müssen die MJC-Herren nur ein Team hinter sich lassen, um das Saisonziel Klassenerhalt einzutüten. Holzhäuser ist optimistisch, dass das klappt: „In der Hinrunde mussten wir gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel auswärts antreten, haben teilweise sehr unglücklich verloren - da wir deutlich heimstärker sind, wird das in den Rückspielen anders aussehen.“ Mut mache zudem so betont der 33-Jährige, dass sein Team vor zwei Wochen gegen Speyer/Schifferstadt einen deutlichen 99:65-Heimerfolg feiern konnte. „Da haben wir gezeigt, dass wir es können. Außerdem: bis zum Fünften sind es auch nur vier Punkte - der Klassenerhalt ist realistisch.“

MJC Trier - ASC Theresianum Mainz II 62:78