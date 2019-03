später lesen Mit Köln und Berlin Deutschland bewirbt sich um die Basketball-EM 2021 FOTO: Lanxess-Arena FOTO: Lanxess-Arena Teilen

Vier Jahre nach der EM in Berlin will der Deutsche Basketball-Bund das nächste Turnier in die Bundesrepublik holen. Gespielt werden könnte 2021 auch in Köln.