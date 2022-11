Erster Heimsieg der Saison : Gladiators atmen auf – Heißer Kampf beim 84:69 gegen die Eisbären Bremerhaven

Da ist er, endlich – der erste Heimsieg in dieser Saison für die Römerstrom Gladiators Trier! Beim 84:69 (45:31) gegen die Eisbären Bremerhaven passte nicht nur die kämpferische Einstellung.

Besonders schön ist das Spiel in der zweiten Halbzeit nun nicht gerade anzuschauen. Da ist viel Kampf, viel Krampf, auch einiges an Nervosität bei beiden Teams zu sehen. Aber was soll's – schließlich jubeln am Ende die 1646 Zuschauer in der Arena Trier. In der letzten Minute stehen sie alle, freuen sich über den verdienten 84:69-Heimsieg, feierten noch das schöne Alley-oop-Anspiel von Garai Zeeb auf Till Isemann. Der zweite Saisonsieg ist perfekt, da fällt viel an Anspannung ab.