Heimniederlage für Bayerns Basketballer in der Euroleague

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague gegen Olympiakos Piräus verloren. Der deutsche Meister unterlag am Dienstag dem Euroleague-Champion von 2012 und 2013 in einer lange Zeit spannenden Partie mit 62:72 (27:31).