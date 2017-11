später lesen Basketball Junge Gladiatoren unterliegen FOTO: (g_sport FOTO: (g_sport Teilen

(mfr) Zweites Spiel in der Relegationsrunde für das Jugend-Bundesliga-Team der Römerstrom Gladiators , zweite Niederlage: Gegen die TenneT young heroes aus Bayreuth verlor das Team von Trainerin Antje Becher-Stengelhofen am Sonntagmittag in der AVG/MPG-Halle mit 56:68 (29:39). Stärkster Gladiator war wieder einmal Center Markus Zock mit 26 Punkten. Kommenden Sonntag treten die Gladiatoren, die in ihrer Relegationsgruppe den achten und letzten Platz belegen, bei Tabellenführer Regnitztal Baskets in Franken an. Nächstes Heimspiel ist am 2. Dezember (12.30 Uhr, AVG/MPG-Halle) gegen TV 1862 Langen. TV-Foto: Sebastian SchwarzYoung Gladiators: Zock 26, Blüggel 2, Demmer 5, Musy 3, Bleser 6, Langenfeld 13, Tölkes 1, Markus Zock 18 Maximilian Langenfeld 9