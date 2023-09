Derby in der Basketball-Landesliga Zwei Trierer Teams, die voll auf den Nachwuchs setzen

Nach vielen Jahren ist der Trimmelter SV wieder mit einer Mannschaft in dieser Liga vertreten. Mit einer jungen und hungrigen Mannschaft möchte der Verein an „alte Zeiten“ anknüpfen. Blickt man zurück, so war der Verein in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Mal in der Oberliga sowie der Landesliga aktiv. In der Saison 2016/2017 errang man noch die Vize-Meisterschaft in der Oberliga. Sehr häufig bestanden und bestehen die Teams aus Eigengewächsen, Talenten die seit der U10 im Verein groß geworden sind, ergänzt mit anderen Spielern aus der Region. Sobald die jungen Sportler allerdings ein Studium beginnen und in andere Städte umziehen, beginnt dann der Aderlass – und auch die 1. Mannschaft musste immer wieder Abgänge wichtiger Leistungsträger verkraften. Mangels Spieler wurde die Mannschaft 2017 aufgelöst. Zuletzt spielte der Trimmelter SV daher nur in der Bezirksliga. Mit älteren Spielern und immer wieder erfolgreich, aber eben nicht mit einer Mannschaft mit Perspektive. Die „Altherren-Mannschaft“ verzichtete regelmäßig auf den Aufstieg, denn dieser ist mit mehr Trainingsaufwand und weiteren Auswärtsfahrten verbunden. Dies soll sich nun ändern. Der Verein setzt seit fünf Jahren stärker auf die Jugend, will Talente im Verein halten und einen breiteren Unterbau schaffen. Der erste Jahrgang ist nun erwachsen geworden, konnte in der letzten Saison die Vize-Rheinland-Meisterschaft der U18 feiern und versucht sich jetzt in der Herren Landesliga. Spieler wie Ellwart, Hirschmann, Schmitt oder Berthold werden dann zukünftig das Gesicht des Trimmelter SV prägen. Zudem helfen die alten Herren aus der Bezirksliga aus.