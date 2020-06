BBL-Finalturnier : Basketball-Quarantäne: Mehr Sicherheit als für Staatsgäste

Auf einem Bildschirm in der Lobby des Leonardo Royal Hotels in München sind die Hygienemaßnahmen nachzulesen. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Unter strengeren Hygieneregeln als die Fußball-Bundesliga starten die Basketballer in ihr Meisterturnier. Spieler und Betreuer werden für bis zu mehr als drei Wochen von der Außenwelt abgeschottet - auch das Leben im Quarantänehotel wird keineswegs alltäglich.

Für bis zu mehr als drei Wochen werden die zehn Teams in einem Vier-Sterne-Hotel am Rande eines Gewerbegebiets nahe des Münchner Olympiazentrums abgeschottet. Kontakt zur Außenwelt sowie zu Familien und Freunden ist im Hygiene- und Sicherheitskonzept untersagt. Abseits des Parketts stehen aber zumindest einige Annehmlichkeiten für die Spieler bereit.

Die strengen Regeln, um die Saison ab Samstag in Turnierform zu beenden, gehen dabei noch deutlich über die der Fußball-Bundesliga hinaus. „Wir kennen die Situation von Sicherheitsvorkehrungen für Staatsgäste“, berichtet Stephan Loewel, regionaler Manager für das Leonardo Royal Hotel Munich, „aber selbst da sind wir nicht komplett so geschlossen wie jetzt.“ So wird das Turnierleben für die Basketballer aussehen: