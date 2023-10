Basketball Klasse Startbilanz macht Lust auf mehr: Was das neue Trainerteam vor hat

Leonie Edringer – Von der Spielerin zur Trainerin Nach vielen Jahren hat zu Saisonbeginn Leonie Edringer gemeinsam mit ihrer Schwester das Traineramt übernommen. Leonie hat zwar schon vorher einige Trainererfahrung sammeln können, aber nicht in einer so hohen Liga wie der Regionalliga. Nach einer langen und erfolgreichen Karriere als College- und Profispielerin in den USA, in Deutschland, in Island und in Luxemburg, sah Leonie die „Zeit für gekommen ins Trainergeschäft einzusteigen.“ Dass sie ihren Vater ablösen sollte, war nicht so geplant. Auch, dass ihre Schwester Helena, die immer noch in der Regionalligamannschaft spielt, gemeinsam mit ihr bereit war, sich zu engagieren, war für Leonie eine große Freude und gab nicht zuletzt den Ausschlag sich der Aufgabe zu stellen.