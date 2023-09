Für viele Teams kommt Start zu früh Die Basketballer der Region Trier starten in die Saison

TV Bitburg Die Mannschaft des TV Bitburg geht als amtierender Oberligameister als klarer Titelfavorit in die neue Saison. Die Mannschaft hat sich aus verschiedenen Gründen entschieden, den möglichen Aufstieg in die Regionalliga nicht wahrzunehmen. Vor allem, weil durch Studium verschiedener Leistungsträgerinnen ein notwendiges Training nicht möglich gewesen wäre. Auch in der Vorbereitung zur neuen Saison konnte die Mannschaft nicht kontinuierlich gemeinsam trainieren. So lag das Augenmerk auf der individuellen Weiterentwicklung der einzelnen Spielerinnen. Trotz aller Widrigkeiten sollte die individuelle Klasse der einzelnen Spielerinnen eine erneute Meisterschaft möglich machen. Mannschaftsführerin Gina Roller warnt allerdings vor dem ATSV Saarbrücken als stärksten Konkurrenten um die Meisterschaft. Trainer ist auch in der anstehenden Saison Nate Goolsby. Der erfahrene Trainer kann auf den gleichen Kader wie in der vergangenen Spielzeit zurückgreifen.