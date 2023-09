TV-Interview Voll motiviert und ohne Reue – Trainer-Legende Don Beck über seine Rückkehr zu den Gladiators Trier

„Are you crazy? Sind Sie verrückt?“ – So lautete sicher nicht nur die Frage des TV-Reporters, auf die Nachricht hin, dass sich Don Beck nach dreizehn Jahren in Japan wieder der Aufgabe als Gladiators Trainer stellt. Wer erwartet hat, dass Don Beck, wie es sich für einen Menschen in diesem Alter eigentlich anbietet, es etwas ruhiger angeht, sah sich schon sehr schnell eines Besseren belehrt.