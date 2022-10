Basketball : Hoher Auswärtssieg bringt den Titelgewinn

Trier Trierer Spielgemeinschaft sichert sich souverän die Ü40-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Basketball.

Von Beginn an setzte das Trierer Team die Luchse aus Bad Kreuznach um den ehemaligen Zweitligaspieler Alexander Bonengel unter Druck und konnte sich so schnell vom Gegner absetzen. Bereits zum Ende des ersten Viertels stand es 28:12. Trier konnte in den folgenden Vierteln aufgrund des ausgeglichenen Kaders das Tempo weiterhin hochhalten und ließ damit Bad Kreuznach nicht den Hauch einer Chance. Über 51:32 zur Halbzeit setzte man sich kontinuierlich ab und siegte am Ende, auch in der Höhe, hochverdient mit 101:54.

Mit dem Spiel beim Team Südhessen ist die JBBL-Mannschaft der Young Gladiators Trier in die neue Saison gestartet. Das erste Viertel zeigte klar auf, dass die Mannschaft aus Weiterstadt bereits eingespielt ist. Gute Ballbewegung und konsequente Abschlüsse überrollten die Verteidigung der Trierer in den Anfangsminuten, so dass die Heimmannschaft zwischenzeitlich auf 20:6 davonzog. Dem Rückstand liefen die Trierer in der Folge hinterher, wodurch das erste Viertel, auch in der Deutlichkeit verdient, mit 33:15 an das Team Südhessen ging. Der weitere Spielverlauf gestaltete sich wesentlich ausgeglichener. Doch die deutliche Führung der Gastgeber hatte weiterhin Bestand. Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungs aus Trierer immer besser in die Partie. Das Team verteidigte härter, ging entschlossener zu den Rebounds und war aggressiver in der Offensive. Dennoch liefen die Trierer dem Rückstand hinterher und es gelang lediglich eine Ergebniskorrektur. Die zweite Halbzeit der Partie zeigte die richtigen Ansätze, an denen Coach Kevin Ney in den nächsten Trainingstagen mit der Mannschaft arbeiten möchte.