Kurz vor dem Titel Deutschland im Finale! So sehen Sie die Basketball-WM am Sonntag live

Die Rechte dafür liegen nämlich bei der Deutschen Telekom, die das Turnier bei MagentaSport überträgt. Man kann sich damit die Spiele per Magenta TV auf den Fernseher holen oder auch den Live-Stream am PC und Smartphone aufrufen. Die Deutschland-Spiele sind kostenlos. Andere Spiele, wie das Spiel um Platz 3, waren von Anfang an kostenpflichtig. In jedem Fall müssen sich die Zuschauer bei Magenta Sport zuerst registrieren, auch wenn es um die kostenlosen Spiele geht. Für die kostenpflichtigen Übertragungen ist ein Abo erforderlich. Wer bereits einen Telekom-Vertrag hat, bekommt dafür einen günstigeren Preis als Abonnenten ohne Telekom-Vertrag.