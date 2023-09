Am Sonntag Basketball-WM 2023: So sehen Sie Finale und Spiel um Platz 3 im Fernsehen oder Live-Stream

Am Freitagnachmittag entscheidet sich, was am Sonntag noch drin ist für das Team von Nationaltrainer Gordon Herbert. Ab 14.40 Uhr trifft Deutschland auf den Halbfinal-Gegner USA – und das US-Team ist der klare Favorit auf den Turniersieg. Im zweiten Halbfinale treffen früher am Tag bereits Serbien und Kanada aufeinander. Die frühen Uhrzeiten, zu denen es auch jeweils die Übertragung im TV und Live-Stream gibt, sind dem Spielort geschuldet. Die Basketball-WM wird von den Philippinen, Japan und Indonesien ausgetragen.