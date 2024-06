Treffen der Bundestrainer Basketballcoach Herbert lobt DFB-Team: Nicht auf mich gehört

„Sie haben richtig gut gespielt“, sagte Herbert bei einem Medientermin in Berlin mit Blick auf Platz eins in der Vorrunde und fügte launig an: „Sie haben nicht auf ein Wort gehört, das ich gesagt habe.“ Aus seiner Sicht hat es einen Wandel in der Spielphilosophie gegeben. „Vor 15 Jahren war es eine gute Mannschaft, aber eine defensive Mannschaft. Jetzt ist es eine proaktive Mannschaft“, erklärte Herbert.