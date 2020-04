Wegen Corona-Krise : Basketballer fürchten Einschnitte: „Gehälter gehen runter“

Oldenburg Der Coronavirus wird für die Profis der Basketball-Bundesligisten finanzielle Auswirkungen haben.

Denn die Sponsoren werden nach Meinung des 30-Jährigen vor allem im Sport ihre Kosten reduzieren. „Ich hoffe nur, dass alle Vereine in dieser Liga überleben und dass es für die Spieler und die Fans in der Liga so weitergehen wird, wie wir sie kennen. Das ist etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt“, sagte Schwethelm.