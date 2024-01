Porträt Der Basketball-Weltmeister über Anfänge in Koblenz und den Sprung in die NBA

So mancher Aktive aus der Region mag ihn als ganz jungen Spieler gekannt und vielleicht auch noch gegen ihn gespielt haben. Immerhin absolvierte der in Neuwied geborene und in Koblenz-Lützel aufgewachsene Bilderbuch-Athlet seine ersten Versuche unter dem Korb in den Nachwuchsklassen des Basketballverbands Rheinland-Pfalz.