Olympische Spiele Basketballer mit zehn Weltmeistern zu Olympia nach Paris

Das Nationalteam testet am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hamburg gegen die Niederlande. Es folgen weitere Tests in Berlin gegen Japan sowie in London gegen das Star-Team der USA um LeBron James. Bei der Gruppenphase des Basketball-Turniers in Lille geht es gegen Olympia-Gastgeber Frankreich um Victor Wembanyama, Japan und Brasilien. Das deutsche Team zählt zum engen Kandidatenkreis für die Medaillen bei dem Großereignis.