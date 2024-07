Generalprobe in London Basketballerinnen verlieren Olympia-Test gegen USA klar

In der Olympia-Vorrunde in Lille trifft das Thomaidis-Team auf Europameister Belgien, Japan sowie erneut auf die USA. Das London-Rückspiel steigt am 4. August. „Das Viertelfinale wäre schon ein großer Erfolg. Der Einzug nach Paris wäre eine absolute Überraschung, da muss man ganz ehrlich sein“, sagte Vizepräsident Armin Andres über die Ausgangslage der Basketballerinnen. Zur Gruppe erklärte er: „Schlimmer geht es eigentlich nicht.“