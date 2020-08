Basketball-Bundesliga : Baskets-Chef Wiedlich verteidigt Vorgehen im Fall Saibou

Bonn Der Präsident des Bundesligisten Telekom Baskets Bonn, Wolfgang Wiedlich, hat die strikte Linie im Fall seines gekündigten Basketball-Profis Joshiko Saibou verteidigt.

Der Beschluss, dem Spieler nach dessen Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin in der vergangenen Woche zu kündigen, sei nach kurzer Diskussion im Verein einhellig gefallen, so Wiedlich. Man habe man „keinen anderen Ausweg“ gesehen.