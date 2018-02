später lesen Basketball Bauermann soll U20-Nationalmannschaft bei Heim-EM betreuen Teilen

Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann soll die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer in Chemnitz betreuen. Das berichtet das Fachmagazin "BIG - Basketball in Deutschland" in seiner aktuellen Ausgabe. Allerdings muss die Liga dem Plan des Deutschen Basketball Bundes noch zustimmen, da Bauermann auch als Coach des Bundesligisten s.Oliver Würzburg tätig ist. In den BBL-Statuten ist eine Doppelfunktion als Vereins- und Nationaltrainer verboten. Die Liga bestätigte am Mittwoch, dass es eine Anfrage des Verbandes gibt. Wann darüber entschieden wird, steht aber noch nicht fest. Bauermann selbst wollte sich zu dem Thema vorerst nicht äußern. Die EM-Vorrunde in Chemnitz findet vom 14. bis 22. Juli statt.