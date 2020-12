Euroleague : Bayern-Basketballer besiegen Villeurbanne

München Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren deutlichen Erfolg aus dem Vorjahr gegen Asvel Villeurbanne in der Euroleague wiederholt.

Die Bayern ließen von Beginn an keine Zweifel an einem Heimsieg aufkommen. Während das Team von Trainer Andrea Trinchieri konzentriert agierte, hatte Lyon mit der Müdigkeit zu kämpfen. Erst am Dienstag hatte Villeurbanne bei Anadolu Efes in der Türkei mit 68:72 verloren.