Letztes Gruppenspiel : Bayern-Basketballer frustriert nach Dämpfer

Leon Radosevic vom FC Bayern München in Aktion. Foto: Ulf Duda/fotoduda.de/BBL/Pool/dpa

München Der Frust über die Niederlage im letzten Gruppenspiel des Bundesliga-Finalturniers war den Basketballern des FC Bayern anzumerken.

Nach dem 81:89 gegen die EWE Baskets Oldenburg geht der Titelverteidiger mit einem Dämpfer ins Viertelfinale und trifft dort womöglich gleich auf Meister-Mitfavorit Alba Berlin. „Wir haben einige Statistiken, mit denen man kein Spiel gewinnen kann“, haderte Trainer Oliver Kostic am Sonntagabend. 16 Turnover, also Ballverluste im Angriff, unterliefen dem Titelverteidiger; darüber hinaus gestattete Bayern dem Gegner 15 Offensiv-Rebounds. „Das zehrte an den Nerven bei uns“, berichtete Nationalspieler Paul Zipser.