Start der Saison Bayern-Basketballer für Bundesliga-Trainer Favorit

Die Basketballer von Bayern München gehen als Titelkandidat Nummer eins in die an diesem Freitag beginnende Bundesliga-Saison. Darin sind sich die Trainer der 17 Erstliga-Clubs in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur einig. „Bayern München ist der klare Favorit auf den Meistertitel. Sie haben fast auf jeder Position drei Spieler mit hoher Qualität und insgesamt ein rundes Team“, sagte Israel Gonzalez vom Vorjahresfinalisten Alba Berlin.