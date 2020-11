BBL : Bayern-Basketballer gewinnen nach Steigerung in Frankfurt

Bayern-Basketballer gewinnen nach Steigerung in Frankfurt

Frankfurt/Main Der FC Bayern München hat dank einer deutlichen Steigerung nach dem Seitenwechsel auch das zweite Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga gewonnen.

Dabei sah es vor allem in der ersten Hälfte gut für die Hessen aus. Zwei Tage nach dem 90:79 in der Euroleague gegen Valencia starteten die Münchner sehr schwerfällig in die Partie und lagen nach zehn Minuten mit 11:19 zurück. Angeführt von Nationalspieler und Top-Scorer Paul Zipser, der 24 Punkte erzielte, kamen die Gäste nach dem Seitenwechsel immer besser ins Spiel. Im Schlussdurchgang zogen die Bayern dann problemlos davon.