Euroleague : Bayern-Basketballer trotz Aus stolz: „Hut ab“

Mailand Die Bayern-Basketballer haben den Sprung in das Final Four der Euroleague knapp verpasst. Trotz des Aus verdiente sich die Mannschaft ein riesengroßes Lob für eine famose Saison.

Die Münchner waren gegen Olimpia Mailand trotz einer wahnwitzigen Schlussphase und einer Aufholjagd ohne Happy End mit 89:92 unterlegen. Den Einzug in das Final-Four-Turnier des wichtigsten Clubwettbewerbs Europas verpasste der Außenseiter, der alle verblüffte, damit nur hauchdünn. „Ich bin unheimlich stolz, was die Mannschaft in der ganzen Saison und in dieser Serie gezeigt hat“, lobte Geschäftsführer Marko Pesic bei Magentasport. „Wir haben unseren Mann gestanden.“