Euroleague : Bayern-Basketballer verlieren gegen Barcelona

München Der FC Bayern München hat in der Basketball-Euroleague eine allerdings erwartbare Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor in eigener Halle gegen das spanische Starensemble vom FC Barcelona mit 67:77 (25:39).

„Wir mussten sehr für unsere Würfe kämpfen, das hat Kraft gekostet“, sagte Paul Zipser bei Magenta Sport. Der Nationalspieler wurde mit 19 Punkten Topscorer der Partie. Bereits am Sonntag geht es für die Bayern in der Bundesliga nach Gießen. Am 27. Dezember ist in der Euroleague Zalgiris Kaunas zu Gast.