Bundesliga Bayern-Basketballer wollen im Pokal ersten Titel der Saison

In der Prioritätenliste steht der Pokalwettbewerb bei den Bayern-Basketballern sicher nicht an erster Stelle. Der Einzug in die Playoffs der Euroleague und die deutsche Meisterschaft haben für die Münchner größere Bedeutung. Und doch wollen die Bayern den ersten Titel der Saison beim Top Four im heimischen BMW Park an diesem Wochenende gewinnen.