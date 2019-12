Basketball-Euroleague : Bayern München gewinnt deutsches Duell bei Alba

Hart umkämpftes Duell: Bayerns Joshua Huestis (r) versucht Alba-Akteur Niels Giffey am Wurf zu hindern. Foto: Andreas Gora/dpa.

Berlin Bayern München hat das erste Duell zweier Basketball-Bundesligisten in der Euroleague seit sechs Jahren für sich entschieden.

Am Mittwochabend siegten die Bayern bei Alba Berlin nach Verlängerung mit 77:76 (72:72, 30:28). In einer hart umkämpften Partie vor 11.229 Zuschauern hatten die Bayern am Ende die besseren Nerven. Bei Alba war Makai Mason mit 17 Punkten bester Werfer, bei Bayern war Vladimir Lucic mit 19 Zählern erfolgreichster Schütze.