Basketball : Bayern-Neuzugang Monroe über Nowitzki: „Einer der Größten“

München Bayern Münchens neuer Starspieler Greg Monroe hat von Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki geschwärmt.

„Er ist einer der Größten, die je gespielt haben. Alles, was über ihn gesagt wurde, stimmt“, sagte der 29 Jahre alte Neuzugang aus den USA. „Er war nicht nur ein toller Spieler, sondern auch eine tolle Person.“ Monroe spielte seit 2010 in der NBA und musste in dieser Zeit auch gegen Nowitzki verteidigen, der mittlerweile zurückgetreten ist.

Der deutsche Meister aus München hat Monroe als Center verpflichtet. Der Mann aus New Orleans, der zuletzt bei den Philadelphia 76ers unter Vertrag stand, will den FC Bayern nicht als Durchgangsstation für eine Rückkehr in die NBA betrachten. „Ich kann nicht voll fokussiert sein, wenn ich daran denke, was in zwei oder drei Jahren ist“, sagte Monroe, der in dieser Saison am liebsten auch gleich die Euroleague gewinnen möchte.