Basketball-Bundesliga : Bayern und Ludwigsburg kassieren in den Playoffs Rückschläge

Bayern und Ludwigsburg kassieren in den Playoffs Rückschläge

Ilshofen Die Basketballer des FC Bayern München und der MHP Riesen Ludwigsburg haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga verpasst.

Die Münchner unterlagen bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 82:96, und der Hauptrunden-Meister lieferte bereits zuvor einen schwachen Auftritt bei der 60:96-Pleite bei Brose Bamberg ab. Beide Clubs führen in ihren Best-of-Five-Serien aber noch mit 2:1. Um weiterzukommen, sind drei Siege notwendig.

Die Bayern, bei denen unter anderem Vladimir Lucic fehlte, ließen über die gesamte Spielzeit hinweg zu viele Chancen aus. Bei den Merlins trumpfte Trae Bell-Haynes mit 34 Punkten auf. Sie dominierten besonders in der ersten Halbzeit und hatten auch nach dem Seitenwechsel die richtigen Antworten parat. Die Gäste schafften es nicht, entscheidend zu verkürzen, und haben nun am Dienstag die nächste Möglichkeit, das Halbfinal-Ticket zu lösen.

In Bamberg dominierten die Hausherren die Partie und zeigten sich dabei äußerst effizient. Große Probleme hatten dagegen die Riesen, die daheim beide Partien für sich entschieden hatten. Diesmal fanden sie nicht in ihren gewohnten Rhythmus. Schon zur Halbzeit hatten sich die Bamberger einen deutlichen Vorsprung erspielt. Diesen gaben sie auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr aus der Hand, weil die in allen Belangen unterlegenen Ludwigsburger keine Lösungen fanden und sich zu viele Ballverluste und Fehlwürfe leisteten.