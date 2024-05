Basketball Bayern und Würzburg einen Sieg vom BBL-Halbfinale entfernt

Die Basketballer des FC Bayern München benötigen in den Playoffs der Basketball-Bundesliga noch einen Sieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, um ins Halbfinale einzuziehen. Der Hauptrundensieger gewann sein Auswärtsspiel mit 84:73 (45:37) und ist in der „Best of five“-Serie mit 2:1 Siegen in Führung gegangen. Die vierte Partie findet am Freitag erneut in Ludwigsburg statt, bei einem Erfolg stehen die Bayern im Halbfinale.