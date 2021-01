Niederlage in Piräus : Bayern verlieren zum Auftakt der Euroleague-Rückrunde

Piräus Die Basketballer des FC Bayern München sind mit einer Niederlage in die Rückrunde der Euroleague gestartet.

Das Trinchieri-Team ging mit einem 61:64-Rückstand in den Schlussdurchgang und konnte in einem spannenden vierten Viertel das Match nicht mehr drehen. Mit einem versuchten Dreipunkte-Wurf verpasste Nationalspieler Paul Zipser drei Sekunde vor dem Ende die Siegchance. Dennis Seeley überzeugte bei den Süddeutschen mit 26 Zählern.

Für die Münchner geht es am Sonntag (15.00 Uhr) in der Bundesliga mit dem Spiel gegen den Aufsteiger Niners Chemnitz weiter. In der Euroleague empfangen die Bayern am 13. Januar Zenit St. Petersburg.