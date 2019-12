12. Sieg in Serie : Bayerns Basketballer dominieren die Bundesliga

12. Sieg in Serie

Gießen Auch Gießen kann den FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen. Fünf Bayern-Profi punkten zweistellig. Braunschweig beendet seine Krise.

Zwei Tage nach der 67:77-Heimpleite in der Euroleague gegen den FC Barcelona benötigten die Bayern zehn Minuten, um richtig in Schwung zu kommen (17:21). Mit einem 21:0-Lauf drehten die Gäste im zweiten Viertel die Partie und gingen mit 13 Punkten Vorsprung in die Pause.